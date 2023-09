Si sono riaccese le tensioni tra Azerbaigian e Armenia, in un’escalation di azioni che ha già attirato l’attenzione della comunità internazionale. Un’«operazione antiterrorismo» contro i separatisti filo-armeni nel Nagorno-Karabakh è partita poche ore dopo la morte di quattro soldati e due civili azeri per l’esplosione di alcune mine nella regione. Lo ha annunciato un comunicato del ministero della Difesa dell’Azerbaigian, riportato dall’agenzia di stampa Tass.

Secondo alcune fonti, ci sono state delle esplosioni nella zona di Stepanakert. Secondo Interfax, almeno due civili, tra cui un bambino, sono morti nei bombardamenti, e 11 persone, di cui otto bambini, sarebbero state ferite. Il governo di Erevan avrebbe chiesto al Consiglio di sicurezza dell’Onu e alle forze di pace russe di intervenire.

Baku, nella nota del ministero, informa anche che le forze armate armene sono state colpite e «disabilitate dall’uso di armi ad alta precisione», ma ha specificato che l’operazione si concentra solo sugli obiettivi militari. Nel frattempo, sostiene di star aprendo dei corridori umanitari per evacuare la popolazione civile.

Da dicembre infatti la regione, che si trova su un territorio controllato prevalentemente dall’Azerbaigian, ma è abitata per lo più da una popolazione di etnia armena che ha fondato una propria repubblica autonoma, non riconosciuta dalla comunità internazionale, ha visto chiudere il corridoio Laçin, l’unico collegamento tra il territorio del Karabkh e l’Armenia, che permetteva, tra le altre cose, anche il rifornimento di alimentari.

Il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha annunciato l'avvio "un'operazione antiterrorismo" nella regione separatista del Nagorno-Karabakh. "Le posizioni in prima linea e i punti di fuoco a lungo termine delle formazioni delle forze armate armene, così come le risorse di combattimento e le strutture militari, sono disabilitate dall'uso di armi ad alta precisione", riferisce lo stesso dicastero. L'operazione è iniziata poche ore dopo la morte di quattro soldati e due civili a seguito dell'esplosione di mine nella regione.

I precedenti

L’area del Nagorno-Karabkh è stata rivendicata dall’Azerbaigian a più riprese. Negli anni Novanta era stato stipulato un accordo di cessate il fuoco, interrotto il 27 settembre 2020, quando le forze azere avevano occupato la parte meridionale del territorio. Era stata la Russia a mediare e i tre paesi erano arrivati a una dichiarazione trilaterale, per cui il confine sarebbe stato presidiato da un contingente di pace russo.

L’operazione del 19 settembre è stata avviata «al fine di garantire le disposizioni della dichiarazione trilaterale per reprimere le provocazioni su larga scala nella regione economica del Karabakh, per il disarmo e il ritiro delle formazioni delle forze armate armene da nostri territori, nonché per neutralizzare le loro infrastrutture militari e per proteggere la popolazione civile», si legge nel comunicato di Baku.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riportato dall’agenzia Ria Novosti, si è detta «allarmata» e ha chiesto ad Armenia e Azerbaigian di «rispettare il cessate il fuoco». Zakharova ha sostenuto anche che la Russia è stata informata solo poche ore prima dell’operazione, smentendo le voci che sostenevano un avviso anticipato a Mosca.

La propaganda

«Come prima di ogni attacco, anche questa volta, l’Azerbaigian ha iniziato una propaganda diffondendo false notizie e incolpando le forze armene per aver attaccato le postazioni dell’Azerbaigian. Queste fake news sono state puntualmente smentite sia dall’Armenia che dal Nagorno-Karabakh», ha dichiarato Tsovinar Hambardzumyan, ambasciatrice dell’Armenia in Italia, «dopo aver imposto un blocco totale, per circa 9 mesi, sottoponendo la popolazione di 120mila armeni alla fame e sofferenze morali e psicologiche, ora l’Azerbaigian li sta prendendo deliberatamente di mira per eliminarli».

L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, ha fatto sapere che l’Unione europea condanna l’escalation militare.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al momento a New York per l’assemblea generale dell’Onu, ha scritto su X, il vecchio Twitter, di aver voluto incontrare il proprio omologo azero, Jeyhun Bayramov, insistendo sulla necessità di una soluzione diplomatica.

© Riproduzione riservata