Bancarotta, truffa e altri guai. Santanchè verso il processo

Al centro dell’inchiesta i fallimenti delle società Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. E, oltre al crac delle aziende del gruppo biofood riconducibili alla senatrice meloniana, c’è anche il capitolo riguardante i 3,3 milioni di euro ottenuti nel 2021, inducendo «in errore» Invitalia e sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante il Covid
I guai (giudiziari) per l’ex ministra del Turismo Daniela Santanché non finiscono mai. Dopo la chiusura indagini di luglio per bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato, i pm di Milano hanno infatti chiesto il rinvio a giudizio per la senatrice di Fratelli d’Italia, oltre che per altre quattordici persone tra cui il figlio Lorenzo, la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Canio Mazzaro. Al centro dell’inchiesta i fallimenti (riuniti nello stesso procedi