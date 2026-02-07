Ritardi fino a 150 minuti dopo il danneggiamento dei cavi nello snodo bolognese: non si è trattato di un malfunzionamento ma di un atto doloso secondo le forze dell’ordine. Ordigno rudimentale tra Bologna e Padova, l’ipotesi è che siano state molteplici azioni di sabotaggio

false false

Il traffico ferroviario è pesantemente rallentato nel nodo bolognese: fino a 150 minuti di ritardi causati da quello che secondo la Digos potrebbe essere «un sabotaggio anarchico-antagonista». Le forze dell’ordine stanno anche svolgendo accertamenti su altri episodi: un ordigno rudimentale sulla linea ordinaria Bologna-Padova e l’incendio di una cabina elettrica a Pesaro, sulla Bologna-Ancona.

Non ci sono ancora certezze ma, vista la concomitanza con l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, non si esclude che si tratti di un atto dimostrativo sul modello di quanto avvenuto in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi.

Gli accertamenti

Alle 8:30 della mattina di sabato 7 febbraio sono stati danneggiati alcuni cavi in un punto – in superficie – che collega la Bologna-Venezia con la stazione sotterranea dell’alta velocità di Bologna.

I tecnici intervenuti dopo la segnalazione della sala operativa bolognese hanno rilevato danni che non sembrano riconducibili a un guasto accidentale. Sul luogo sono intervenute la polizia ferroviaria e la Digos. I tecnici della Rete ferroviaria hanno avuto intorno alle 11 dalla Polfer il nulla osta per poter operare e rimettere in sicurezza il punto danneggiato.

A causa del guasto e dei controlli, la circolazione dei treni ha subito grossi ritardi e cancellazioni, che hanno coinvolto i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La stazione sotterranea AV, dopo che inizialmente tutti i treni erano stati fatti circolare in superficie, è stata intanto riaperta per le Frecce da e per Milano e Verona. Al termine dei lavori anche gli AV su Venezia torneranno a transitare nella stazione sotterranea.

© Riproduzione riservata