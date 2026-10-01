Bomba a Ranucci, avviato l’iter per l’estradizione di Tavares. E Lavitola passa alla media sicurezza

I pm dell’Antimafia capitolina hanno inviato la documentazione alla procura generale che a sua volta la inoltrerà al ministero della Giustizia. Il faccendiere, in carcere perché ritenuto mandante dell’ordigno, non si trova più nel reparto di alta sicurezza. Una decisione che non inficia la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso

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La procura di piazzale Clodio ha ufficialmente inviato alla procura generale di Roma gli atti relativi all’iter di estradizione di Clesio Gomes Tavares, l’uomo di origine camerunense che secondo gli inquirenti altro non è che l’intermediario dell’attentato dinamitardo contro l’ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Tavares, a oggi latitante, è il collegamento tra i quattro esecutori materiali e Valter Lavitola, mandante della bomba. In base a quanto si apprende, la procura generale, una vo