La Borsa di Tokyo è crollata del 5 per cento nelle prime contrattazioni di venerdì, in un contesto di mercati in preda al panico per le conseguenze dell'escalation della guerra commerciale sino-americana e per l'incertezza sulla politica doganale di Donald Trump. Alla Borsa di Seul, l'indice Kospi è sceso dell'1,66 per cento. La Borsa di Sydney è scesa dell'1,56 per cento, mentre viaggiano in territorio positivo Shanghai e Hong Kong.