Si sono tenuti oggi i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League 2022: sono 16 le squadre che si sfidano, divise in base al modo in cui si sono classificate nella fase a gironi

Il prossimo 15 febbraio inizierà la Champions League 2022, la più importante e prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla Uefa, l’unione delle federazioni calcistiche europee.

Le partite d’andata si giocheranno il 15,16,22 e 23 febbraio, mentre quelle di ritorno l'8,9,15 e 16 marzo. Si giocherà sempre alle 21, e la finale è in programma il 28 maggio 2022 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.

Oggi a Nyon, in Svizzera, si è tenuto il sorteggio per determinare il modo in cui le 16 squadre vincitrici della fase a gironi si dovranno scontrare negli ottavi di finale. Il sorteggio è stato ripetuto una seconda volta a distanza di tre ore per un iniziale errore dei responsabili dell’estrazione.

Come funziona il sorteggio

Come detto, il sorteggio coinvolge in totale 16 squadre, che si sono qualificate alla fase dell’eliminazione diretta durante la fase a gironi. Le squadre sono divise in due fasce: le otto vincitrici dei gironi sono in prima fascia (e vengono chiamate “teste di serie”), mentre le seconde classificate dei gironi sono nella seconda fascia (le “non teste di serie”).

Il sorteggio determina gli accoppiamenti secondo i quali queste 16 squadre dovranno sfidarsi negli ottavi, ma gli abbinamenti devono rispettare una serie di criteri:

le squadre della prima fascia affrontano una squadra della seconda fascia;

non possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi;

non possono affrontarsi squadre della stessa nazione;

le squadre teste di serie giocheranno il match di ritorno in casa.

Tra le 16 squadre qualificate le italiane sono due, Inter e Juventus, classificate rispettivamente in seconda e prima fascia.

