Si terranno oggi alle 16, nella chiesa di Santa Giustina a Padova, i funerali dei tre carabinieri uccisi il 14 ottobre nell’esplosione di Castel d’Azzano durante un’operazione di sfratto. Il rito verrà trasmesso in diretta tv su Rai Uno a partire dalle 15.30. Ai funerali saranno presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La camera ardente aperta questa mattina rimarrà aperta fino alle 14. Fin dalle prime ore c’è stato un incessante omaggio di cittadini e istituzioni. Il candidato di centrodestra per le elezioni regionali del Veneto, Alberto Stefani, e il candidato del centrosinistra, Giovanni Manildo, hanno annunciato che tutti gli eventi di oggi della campagna elettorale verranno sospesi. Entrambi saranno presenti ai funerali.

Bandiere a mezz’asta

Oggi in tutte le scuole italiane si è tenuto un minuto di silenzio in memoria delle tre vittime. «Il loro sacrificio, che onoriamo con commozione, ci ricorda che la nostra democrazia si fonda sul rispetto della legalità. L'Arma ne è ogni giorno un baluardo e un presidio», ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

In tanti palazzi delle istituzioni italiane oggi le bandiere sono a mezz’asta, anche a Palazzo Chigi. «Oggi l'ultimo saluto a Davide, Marco e Valerio: tre carabinieri che hanno servito l'Italia con onore e dedizione fino all'ultimo istante. Il loro coraggio, il senso del dovere e l'esempio che ci lasciano non saranno dimenticati», ha scritto sui social Meloni.

Alla fiaccolata duemila persone

La celebrazione dei tre carabinieri, Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari, è già iniziata nella sera del 16 ottobre a Castel d’Azzano. Più di duemila persone hanno partecipato a una fiaccolata in loro memoria. Presente anche il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili: «La morte è sempre oscena e diventa ancora più incomprensibile quando è figlia della violenza». Pompili concelebrerà i funerali di Stato insieme al vescovo di Padova, Claudio Cipolla e all’arcivescovo Gian Franco Saba, ordinario militare italiano.

Alla fiaccolata anche le famiglie delle vittime: «Mio figlio è sopravvissuto in Africa, a Mogadiscio, e poi in Libia, in Afghanistan, ma è venuto a morire qui», ha detto la madre di Pifferi.

