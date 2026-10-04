l’inchiesta

Più detenuti, meno sicurezza: il paradosso delle carceri di Meloni

Chiara Sgreccia
04 ottobre 2026 • 06:00
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La rivolta di Pisa ha riportato l’attenzione su un sistema in crisi: quasi 66 mila persone recluse per 46 mila posti disponibili. Dalle leggi dei primi anni duemila a oggi, l’inasprimento delle pene produce sovraffollamento. Ma non protegge la collettività  

Prima un uomo fa vedere un piccolo dispositivo elettronico. Parla in albanese, dice che è una microspia che è stata trovata nella sua cella. Poi mostra materassi e brande ammassati per creare barricate, i detenuti che si muovono per i corridoi a luci spente, gli agenti della penitenziaria che provano a mediare. È la rivolta di una cinquantina di prigionieri della casa circondariale Don Bosco di Pisa, iniziata la sera del 30 settembre, finita alle prime luci dell’alba del giorno dopo, trasmessa i

Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia