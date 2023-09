Una tragedia che si ripete: oggi poco prima di pranzo tre persone sono morte alla Esplodenti Sabino, a Casalbordino in provincia di Chieti, dove una deflagrazione ha ucciso gli operai. Sono Fernando Di Nella, 50 anni di Lanciano, Gianluca De Santis, 40 anni di Palata e Giulio Romano di Casalbordino. Nel pomeriggio è arrivata sul luogo della tragedia anche il pm della procura di Vasto che coordina l'inchiesta.

Già nel 2020 la fabbrica era costata la vita ad altri tre lavoratori: Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri (Ch), e Nicola Colameo, 46 anni, di Guilmi (Ch). Nell’incidente di allora furono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo e disastro e danno colposo.

Sott’inchiesta finirono il legale rappresentante e due dirigenti della società, che si occupa di demilitarizzazione di munizioni ed esplosivi. Le vittime stavano spostando una cassa contenente razzi di segnalazione in uso alle imbarcazioni. Si trattava di materiale a basso potenziale esplosivo. La fabbrica fu messa sotto sequestro.

Il titolare

Il titolare Gianluca Salvatore, tornando da Roma dove si era recato in Abruzzo, secondo lo storico legale di Salvatore Augusto è sgomento e non riesce a spiegarsi l’accaduto. L’avvocato ha riferito che erano state prese «precauzioni severissime». Salvatore ha successivamente risarcito i familiari delle tre vittime.

Mattarella e i sindacati

L’incidente arriva il giorno dopo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Lavorare non è morire», aveva scritto alla vigilia dell’ennesima strage in una lettera recapitata alla ministra del Lavoro Marina Calderone. Il messaggio, lanciato in occasione dell’avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Mattarella ha ribadito: «Le morti sul lavoro feriscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dell’esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interezza».

L’Italia, ha ricordato, colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica: «Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro».

I morti di queste settimane «ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza». Ha fatto appello ai nuovi ispettori, e implicitamente anche alla ministra che aveva incontrato meno di una settimana fa.

Giovanni Notaro, segretario generale della Cisl Abruzzo-Molise, commentando l'incidente avvenuto a Casalbordino in provincia di Chieti ha rimarcato che «dall'inizio dell'anno stiamo registrando in Abruzzo una pericolosa impennata degli incidenti, con troppi casi mortali», e ha chiesto un ulteriore sforzo sul fronte della sicurezza: «Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha denunciato che non stiamo facendo abbastanza per evitare morti sul lavoro», Per l’esponente del sindacato «non è solo una questione legislativa ma culturale ed economica».

