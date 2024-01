L’ipotesi al vaglio della procura di Milano è di truffa aggravata per minorata difesa, per il possibile inganno subito dai consumatori che hanno acquistato il Pandoro Pink Christmas griffato

Chiara Ferragni è indagata per truffa con l’aggravante della minorata difesa. Una decisione del pubblico ministero Eugenio Fusco nelle indagini della procura di Milano sul caso Balocco. L’influencer e il suo staff potrebbero essere convocati a breve dal pm, nell’ambito del procedimento in cui è stata iscritta nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, in qualità di rappresentante dell’azienda dolciaria.

La circostanza aggravante della minorata difesa ricorre quando l’autore profitta delle «circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». La truffa sarebbe quindi stata commessa online ai danni del consumatore.

Chiara Ferragni ha commentato in una nota dicendo di essere «serena perché ho sempre agito in buona fede» e «certa che ciò emergerà dalle indagini in corso». Ha detto di aver «piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile».

L’influencer ha poi aggiunto di essere «profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero».

Nell’ambito delle indagini, i finanzieri del comando provinciale di Milano hanno perquisito nel pomeriggio la sede di Balocco a Fossano, in provincia di Cuneo, dove hanno acquisito tutta la documentazione, mail e contratti, rispetto al “Pandoro Pink Christmas” griffato Chiara Ferragni.

Il caso

A dare inizio a questa tempesta, è stata la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul caso del pandoro Balocco, un’operazione commerciale che suggeriva ai consumatori un fine benefico.

In altre parole, secondo l’Agcm, le strategie pubblicitarie per la vendita del “Pandoro Pink Christmas”, griffato Chiara Ferragni, messe in campo dalle società dell’influencer e dall’azienda dolciaria, «hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando» il prodotto, messo in vendita a un prezzo di gran lunga superiore a quello di mercato, «avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino», per l’acquisto di un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

Così però non è stato, perché alla struttura sanitaria è stata inviata una donazione da 50mila euro solo da parte di Balocco, mesi prima. E le due società di Chiara Ferragni, si legge nel comunicato stampa dell’autorità garante, «hanno incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro». Devono quindi pagare oltre un milione di euro di multa, mentre la sanzione di Balocco spa ammonta a 420mila.

Nel video di scuse pubblicato su Instagram, Ferragni aveva promesso la donazione di un milione di euro all’ospedale. Sono stati aperti fascicoli a catena dai pm di Milano, Trento, Cuneo e Prato per gli esposti presentati in un centinaio di città dal Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti dei consumatori, sollevando il reato di truffa aggravata a danno dei consumatori. Ma i fascicoli dovrebbero essere trasmessi alla procura di Milano.

L’attività dei pm di Milano si concentra anche sulla vicenda delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La società aveva versato a Ferragni un cachet di 500mila euro nel 2021, e di 700mila nel 2022, mentre la donazione fatta autonomamente dall’impresa dolciaria all’associazione “I bambini delle fate” ammontava a 36mila euro. Dolci Preziosi ha chiarito di non avere responsabilità.

