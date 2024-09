«Delmastro mi disse che non erano notizie riservate». È il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che parla. Lo fa in qualità di testimone al processo in cui Andrea Delmastro Delle Vedove è imputato a Roma. L’accusa mossa dai pm nei confronti del sottosegretario alla Giustizia è quella di rivelazione di segreto in riferimento al caso dell’anarchico Alfredo Cospito.

È infatti il 31 gennaio 2023 quando lo stesso Donzelli, pubblicamente, legge alla Camera stralci di documenti «a limitata divulgazione». Documenti, in altre parole, interni alla polizia penitenziaria passatigli dal collega e coinquilino Delmastro Delle Vedove.

Cosa c’era in quegli atti? Il rendiconto di una visita di un gruppo di parlamentari del Partito democratico al carcere di Sassari dove, allora, si trovava al regime di 41-bis proprio Cospito, in sciopero della fame, e alcuni boss mafiosi che avevano in passato interloquito con l’anarchico.

Sulla base di questa relazione – che Delmastro Delle Vedove, fedelissimo di Giorgia Meloni, aveva ottenuto dopo diverse sollecitazioni agli organi di Dap, Gpm e Nic – Donzelli accusa i dem, recatisi sempre a gennaio 2023 a Sassari, di essere collusi con la criminalità. «Io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia», le parole del deputato in aula.

Ne deriva pertanto un duro scontro. Scontro che porta all’avvio dell’inchiesta in questione. Il 16 febbraio, la procura di Roma – che chiederà l’archiviazione ritenendo l’esistenza oggettiva della violazione, ma senza le prove dell’esistenza dell’elemento soggettivo – iscrive nel registro degli indagati il sottosegretario Delmastro.

È poi la giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura a disporre l’imputazione coatta, avviando così il processo, iniziato nello scorso mese di aprile.

L’audizione di Donzelli

«Al 30 gennaio 2023 risale il primo colloquio con Delmastro sui rapporti tra Cospito e altri detenuti – dice il parlamentare fiorentino Donzelli nel corso della sua testimonianza a piazzale Clodio –. Si trattò di un colloquio generico, sul tema del regime del 41 bis. La mattina seguente – prosegue Donzelli –, dopo avere letto un articolo di stampa, quando ho incontrato Delmastro per caso in Transatlantico, gli ho chiesto ulteriori dettagli sui colloqui tra Cospito e altri detenuti al 41 bis. Delamastro mi fece i nomi che mi sono appuntato sul cellulare. Non gli ho chiesto da chi arrivassero queste informazioni ma supponevo venissero dal Dap. Mi disse, appunto, che non erano notizie riservate».

Donzelli, nel corso dell’audizione, parla anche del suo intervento in aula il 31 gennaio di un anno fa. «La scelta di intervenire in aula – dichiara non a caso – è stata mia, fatta per evidenziare quanto fosse utile difendere il 41bis. La prima metà del mio intervento riguardava questo, perché ero preoccupato per le posizioni espresse nei giorni precedenti. Lessi che tutto il Pd, pur diviso in correnti, era unito nella battaglia su Cospito e questo mi preoccupava. Se uno che si procura problemi di salute può essere tolto dal regime di carcere duro, allora un detenuto come Matteo Messina Denaro può tranquillamente essere scarcerato mi dicevo all’epoca».

L’opposizione

Oggi nel procedimento contro Delmastro Delle Vedove si sono inoltre costituiti come parte civile quattro parlamentari del Pd. I giudici hanno di fatto accolto la richiesta di Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Walter Verini e Sergio Lai, che andarono, come si diceva, a visitare l’anarchico Alfredo Cospito nel carcere di Bancali a Sassari mentre quest’ultimo protestava, in maniera pacifica, contro il regime del cosiddetto carcere duro.

Gli stessi parlamentari dem chiesero, al tempo, l’intervento del Giurì d’onore. Giurì d’onore che si pronunciò a marzo 2023. Col verdetto Donzelli è stato assolto perché ha fortemente depotenziato le sue parole in aula. Nei fatti, prendendo in prestito le parole della capogruppo dem Debora Serracchiani, «una marcia indietro».

Sulla rivelazione di segreto che riguarda Delmastro Delle Vedove dovrà, invece, pronunciarsi il giudice.

