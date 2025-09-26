L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti nel 2017 avrebbe ricevuto «una somma indebita di denaro, nell'ordine di 20-30mila euro, per favorire Andrea Sempio» indagato allora come oggi per il delitto di Chiara Poggi.

È quanto si legge – riportano le agenzie di stampa – dal decreto di perquisizione nei confronti dello stesso Venditti, dei carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, di Andrea Sempio, i suoi genitori e una serie di parenti, firmato dal pm di Brescia Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete.

Cultura

Le sorelle Cappa diventano K. Ma su Garlasco fa testo Mogol

Antonio D'Orrico

Il magistrato in pensione - come anticipato dai social del Tg1 - è indagato dalla Procura di Brescia, competente per eventuali reati commessi dai magistrati in servizio nel distretto di Corte d'appello di Milano, per corruzione in atti giudiziari.

Cultura

Garlasco e il true crime all’italiana, dove nasce la passione infinita per la cronaca nera

Alice Valeria Oliveri

Le perquisizioni sono dunque in corso, nelle dimore di Venditti a Pavia, Genova e Campione d'Italia (Como) dove Venditti è presidente del cda del Casinò, operate dai Carabinieri di Milano e dalla Gdf di Pavia. Altre perquisizioni sono in corso a casa di Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, i genitori di Andrea Sempio, a Garlasco (Pavia) e dove si è trasferito anche Andrea Sempio, che viveva a Voghera (Pavia) dopo l'apertura dell’inchiesta su di lui nel nuovo filone aperto dalla Procura di Pavia.

Fatti

Gli avvoltoi su Garlasco. Così si tritura la giustizia

Giulia Merlo

Perquisizioni sono in corso anche nei domicili dei tre zii da parte di padre di Andrea Sempio, e a casa di due carabinieri in congedo che lavoravano nella sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale pavese quando era procuratore Venditti.

© Riproduzione riservata