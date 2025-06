Il caso di Ciro Pellegrino di Fanpage. Come il suo direttore è stato spiato con il virus prodotto dalla società israeliana che ha venduto il prodotto ai servizi segreti italiani. Il Copasir non aveva ritenuto il caso di Pellegrino meritevole di approfondimento. Ma ora le analisi sul suo telefono riaprono la questione. Ruotolo (Pd): «Il Copasir riapra l’indagine chiusa frettolosamente»

Anche il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino ha subito un attacco informatico con Graphite, lo spyware militare dell'israeliana Paragon Solutions. A dirlo è il Citizen Lab, laboratorio dell'Università di Toronto specializzato nell'analisi di spionaggio informatico, che ha appena pubblicato un report sul caso Paragon. Secondo i ricercatori basati in Canada non ci sono dubbi: Pellegrino è stato attaccato con Graphite, prodotto che Paragon Solutions dice di aver venduto solo a governi.

Il Citizen Lab ha confermato ufficialmente ciò che già da tempo si sospettava. Pellegrino temeva di essere stato vittima di Graphite da fine aprile, quando Apple gli ha inviato un messaggio di allerta: «Rilevato un attacco con spyware mercenario contro il tuo iPhone. Gli attacchi spyware sono eccezionalmente rari e molto più sofisticati delle normali attività di criminalità informatica. Costano milioni di dollari e vengono realizzati contro un numero molto piccolo di persone».

Sul telefono di Pellegrino, un Iphone, gli esperti di Citizen Lab hanno trovato traccia dell'attacco. Hanno scoperto che il messaggio, quello usato per inoculare lo spyware sul telefono del giornalista, è stato inviato tramite iMessage (il servizio di messaggistica di Apple) dall'account “attacker1”. Un profilo che secondo Citizen Lab appartiene a Graphite. Il capocronista di Fanpage diventa così la sesta persona italiana vittima dell'attacco spyware (o almeno dei pochi che lo hanno dichiarato), e il secondo giornalista.

Già a marzo Citizen Lab aveva confermato una diagnosi molto simile per Cancellato, direttore di Fanpage. Nel caso del suo telefono, un Android, i ricercatori non hanno trovato tracce delle impronte di Graphite, ma hanno spiegato che anche lui è stato sicuramente obiettivo di Graphite. «L’identificazione di un secondo caso in cui Paragon colpisce un membro dello staff di Fanpage.it suggerisce che le tracce di attacchi contro questo giornale italiano non siano una coincidenza. C’è la possibilità che ci sia un cluster».

«Ora il Copasir riapra l’indagine»

Il primo a intervenire su questa novità emersa dall’ultimo report di Citzen Lab è Sandro Ruotolo, europarlamentare del partito democratico: «Nella relazione sul caso Paragon, il Copasir aveva previsto la possibilità di riaprire l’indagine in presenza di novità, in particolare sullo spionaggio ai danni dei giornalisti: ‘Il Comitato si riserva la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche successivamente alla pubblicazione della presente relazione, su eventuali profili di competenza in relazione presunte intrusioni in dispositivi mobili rese note da altri due giornalisti nelle ultime settimane’. La novità c’è: Citizen Lab, il team di ricercatori dell'Università di Toronto che si focalizza sulla sicurezza online e sulla sorveglianza digitale, ha confermato che anche Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage come Francesco Cancellato, è stato intercettato tramite lo spyware Graphite. È una conferma senza ombra di dubbio. Chiediamo al Copasir di riaprire il caso. Vogliamo sapere perché due giornalisti italiani sono stati spiati. È fondamentale che il Comitato ascolti non solo i due cronisti coinvolti, ma anche i rappresentanti istituzionali della categoria: il presidente e la segretaria della Federazione nazionale della stampa e il presidente dell’Ordine dei giornalisti. Il caso non è chiuso. È interesse dello Stato italiano fare piena luce: due giornalisti sono stati intercettati insieme ad attivisti che salvano vite in mare. La verità va accertata, senza zone d’ombra. E’ un caso che riguarda ’Europa perché, secondo Meta sono 61 le utenze intercettate in 17 paesi europei mentre secondo Apple sarebbe addirittura 150 paesi coinvolti e quanti sono giornalisti, oppositori politici, attivisti della società civile spiati illegalmente?»

Ruotolo inoltre aggiunge che la Commissione europea ha risposto a un’interrogazione presentata da lui: «Ad ulteriore conferma della necessità di riaprire il caso arriva oggi la risposta della Commissione europea ad una nostra interrogazione in cui la Commissione afferma di essere a conoscenza del caso Paragon e definisce inaccettabile accedere in modo illegale ai dati dei cittadini, compresi giornalisti, oppositori politici e attivisti della società civile».

