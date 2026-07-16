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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio, al Quirinale, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica.

Non si tratta di una questione di merito, anche perché ancora non è nota la motivazione della sentenza della Cassazione sul caso Roggero,​​​​​​ il gioielliere condannato in via definitiva a quattordici anni e nove mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori. E quindi il discorso sulla concessione o meno della grazia è prematuro. La faccenda è, invece, fanno sapere fonti del Quirinale, strettamente legata al metodo e tocca i poteri del presidente della Repubblica, così come disegnati dalla Costituzione.

Non compete, infatti, al ministro della Giustizia l’iniziativa di avviare l'istruttoria per la grazia: ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, si tratta di una facoltà che spetta esclusivamente al Capo dello Stato, come confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006.

Come si legge nella sentenza, richiamata anche nella nota del Quirinale, è riconosciuta «espressamente la possibilità che la grazia sia concessa anche in assenza di domanda», ma «in ogni caso l'iniziativa potrà essere assunta direttamente al Presidente della Repubblica, al quale da tempo si è riconosciuto tale potere».

Secondo quanto riporta Ansa, il presidente della Repubblica avrebbe ripetuto al ministro Nordio le parole di Luigi Einaudi: «È un dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce».

Una grande figuraccia è quella che avrebbe fatto il ministro per i componenti M5s delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato: «Nordio esce dal Quirinale dopo aver ricevuto una sonora lezione di Costituzione dal Presidente della Repubblica. Una grande figuraccia di un ministro ormai improponibile che oggi si è prestato alla volgarissima speculazione del centrodestra», spiegano i parlamentari convinti che il governo Meloni, invece di garantire la sicurezza ai cittadini italiani, cavalchi la condanna del gioielliere Roggero «gridando all'innocenza e addirittura provando a suggerire la grazia al Presidente della Repubblica. La destra “legge e ordine”, a parole, è in realtà la destra del tutti contro tutti, ignora il significato della parola legalità ed è pronta a tutto per raccattare una manciata di voti. Ricordiamo ancora con molta tristezza la speculazione altrettanto indecente orchestrata dopo l'episodio di Rogoredo. Un’altra figuraccia di un governo impresentabile».

Il colloquio tra Mattarella e il ministro della Giustizia segue l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, aperta dal guardasigilli dopo l’impulso politico di Lega e Fratelli d’Italia che insieme a Forza Italia, Noi moderati, Civici d'Italia, Udc, Maie-Centro Popolare avevano avviato anche una raccolta firme per richiedere al ministero di Giustizia la grazia al gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che a seguito di una rapina aveva ucciso due dei tre uomini coinvolti. «Riteniamo che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all'ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto», si legge nella nota congiunta dei partiti di centrodestra.

«La giustizia che ieri ha mandato in carcere un 72enne per aver difeso se stesso e la sua famiglia, non è vera giustizia», aveva dichiarato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che non ha escluso neppure una possibile candidatura politica del gioielliere: «Auspico che tutto il centrodestra possa essere unito nel chiedere, per quest'uomo, la grazia».

Il 15 luglio la corte di Cassazione aveva condannato in via definitiva il gioielliere 72 enne a quattordici anni e nove mesi di detenzione, come aveva già stabilito la Corte d'Appello. Roggero aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina nel suo negozio ad aprile 2021: la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della Procura generale, che aveva chiesto la conferma della condanna e rigettato il ricorso della difesa. «È finita, vado in carcere», aveva commentato il gioielliere subito dopo la sentenza. «Si costituirà già oggi, non attenderà», avevano fatto sapere gli avvocati del gioielliere, Stefano Marcolini e Sergio Rovani, all'uscita dalla Corte. Ma Ruggero non è ancora in carcere: «Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale l'ordine di carcerazione. Non so dove si presenterà» ha precisato il fratello Dante, che aggiunge: «Tanti si sono mossi per la richiesta di grazia e di questo lui è estremamente riconoscente».

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