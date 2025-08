La Corte di giustizia ha pubblicato venerdì 1 agosto la sentenza, tanto attesa, sul concetto di paese di origine sicuro, che potrebbe condizionare l’attuazione del protocollo in materia migratoria siglato tra Italia e Albania. Si attendono le motivazioni

Un paese membro dell’Unione europea «può designare paesi d’origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che quest'ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo», in grado di verificare il «rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell’Unione». Un controllo che «deve vertere sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione enunciate all’allegato I a tale direttiva, in particolare quando un ricorso sia presentato avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale in esito alla procedura accelerata applicabile ai cittadini di paesi terzi così designati».

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha pubblicato venerdì 1 agosto il dispositivo della sentenza, tanto attesa, sul concetto di paese di origine sicuro, che potrebbe condizionare, almeno in base alla legislazione europea vigente, l’attuazione del protocollo in materia migratoria siglato tra Italia e Albania, nel novembre 2023.

I ricorsi

I due casi esaminati dai giudici europei erano stati rinviati dalla sezione specializzata del tribunale di Roma. Il rinvio pregiudiziale conteneva quattro quesiti, con cui i magistrati capitolini hanno chiesto la compatibilità delle norme interne con il diritto comunitario.

La Corte di Lussemburgo ha inoltre stabilito che «le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. Uno Stato membro non può, tuttavia, includere un paese nell'elenco dei paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione». La prescrizione di rendere le fonti accessibili «mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, consentendo al richiedente di difendere efficacemente i suoi diritti e al giudice nazionale di esercitare pienamente il proprio sindacato giurisdizionale».

Provenire da un paese di origine sicuro significa essere sottoposto alle procedure accelerate di frontiera. Significa avere meno garanzie, tempi ristretti e una buona possibilità che la propria domanda di asilo venga rigettata perché, secondo le valutazioni governative, la situazione del paese sarebbe tale da presumere che le richieste di protezione internazionale non siano fondate. Nel documento della Corte si legge anche che «il nuovo regolamento, che consente di prevedere eccezioni (alla norma sui paesi sicuri, ndr) per tali categorie di persone chiaramente identificabili, entrerà in vigore il 12 giugno 2026, ma il legislatore dell'Unione può anticipare questa data».

