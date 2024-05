La cooperativa che si occuperà della gestione dei centri per migranti in Albania è Medihospes. Lo ha deciso la prefettura di Roma, al termine di una procedura negoziata senza bando, scegliendo tra tre operatori economici. Oltre all’aggiudicataria, la prefettura aveva infatti chiesto al Consorzio Hera e Officine sociali di presentare le offerte, valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in una procedura del valore di 151,5 milioni di euro per quattro anni.

Offrendo un ribasso del 4,94 per cento, Medihospes è riuscita ad aggiudicarsi la gestione di tutte le strutture che verranno costruite sul territorio albanese: il centro di identificazione e di fotosegnalamento di Shëngjin, l’hotspot e il centro di permanenza per il rimpatrio di Gjadër, previsti dal protocollo Italia-Albania firmato dai premier dei due paesi. Centri in cui dovrebbero essere portati migranti salvati dalle imbarcazioni delle autorità italiane in acque internazionali.

In base alla manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 21 marzo dalla prefettura di Roma, le strutture dovrebbero essere operative a partire dal 20 maggio 2024, ma, come già rivelato da Domani, la fine dei lavori è prevista tra ottobre e novembre.

La cooperativa

Medihospes è attiva in altri settori oltre a quello dell’immigrazione, come l’assistenza agli anziani, ai minori e a persone con disabilità, oltre a servizi alberghieri. Nel 2022 il valore della produzione è stato di oltre 128 milioni di euro, si legge nel bilancio sociale.

Nel settore dell’accoglienza, la cooperativa gestisce diversi centri, tra cui l’ex caserma Cavarzerani di Udine. Non gestisce Cpr ma «risulta essere affidataria della gestione di un hotspot, esperienza contrattuale ritenuta maggiormente aderente alle finalità perseguite dall’appalto in parola», scriveva la prefettura di Roma nella determina pubblicata il 30 marzo.

Il colosso fino al 2020 gestiva il 63 per cento di tutti i posti di accoglienza straordinaria a Roma, circa 3mila persone. Nel 2022, aveva in mano 8 posti su 10 nella capitale, «nonostante le ispezioni abbiano fatto emergere nel 2019 diverse irregolarità», si legge nel rapporto di Action Aid “Centri d’Italia” del 2022.

Il presidente del cda di Medihospes è Camillo Aceto, ex amministratore delegato de La Cascina, la cooperativa commissariata per il rischio di infiltrazioni mafiose nell’inchiesta della procura di Roma “Mafia Capitale”.

Ma non è solo Aceto a legare le due realtà: secondo il report “Centri d’Italia” del 2021, le due avrebbero condiviso sedi e iniziative promozionali.

