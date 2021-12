«L'uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarcene uno nuovo da abitare»: il Time ha eletto Elon Musk, il magnate delle auto elettriche e dei viaggi spaziali, “Person of the Year” 2021. Per la rivista britannica, Musk è il personaggio più rilevante dell’anno trascorso, un uomo che «lancia satelliti in orbita» e «sogna Marte mentre cavalca la Terra». Ma anche «l'uomo più ricco del mondo» che «non possiede una casa» e che ha «recentemente ha venduto la sua fortuna».

L’impero di Elon Musk

Musk, 50 anni, è il fondatore dell’azienda automobilistica Tesla, pioniera nella produzione di veicoli elettrici. La società vale 1 trilione di dollari, cioè un miliardo di miliardi. Il patrimonio netto dell’imprenditorie, invece, sarebbe di oltre 250 miliardi di dollari (secondo Forbes), cosa che lo renderebbe l’uomo più ricco del mondo, seguito da Jeff Bezos di Amazon, con un patrimonio di poco meno 200 miliardi.

Sudafricano, Elon Musk è nato e cresciuto a Pretoria, per poi trasferirsi diciottenne in Canada, patria materna, con l’intento di ottenere la cittadinaza e sbarcare negli Stati Uniti, destinazione finale del suo viggio oltreoceano. Qui si è laureato in Fisica ed Economia all’Università della Pennsylvania.

Tesla Motors, poi divenuta Tesla Inc., è stata fondata nel 2003, imprimendo una forte spinta al mondo dell’auto elettrica. Ma prima della fortunata azienda – che oggi controlla i due terzi del mercato multimiliardario dei veicoli elettrici – Elon Musk aveva già fondato altre imprese. Nel 1995 era nata la società Zip2, per sviluppare guide cittadine online, attraverso la quale sarebbe entrato in affari con grandi nomi dell’industria editoriale americana. Nel 1999 è stata la volta di X.com, società finanziaria che sarebbe divenuta nota con il nome di PayPal, venduta tre anni dopo a Ebay.

Nel 2002, SpaceX, l’impresa di razzi (Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy) e navicelle spaziali (Dragon e Dragon 2), creata con l’intento di trasportare persone e merci sullo spazio, in particolare su Marte – ma oggi si punta al ritorno sulla Luna – in assetto da viaggio andata e ritorno, da e verso la Stazione spaziale internazionale. Qualche giorno fa, uno dei suoi razzi ha lanciato il primo test di difesa planetaria antiasteroide della Nasa, nello stesso giorno del lancio della rivoluzionaria missione Ixpe, nata dalla collaborazione tra Nasa e Agenzia spaziale italiana, per studiare i raggi X cosmici.

La vita privata

Il Time, nelle pagine in cui lo celebra come «l'uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarcene uno nuovo da abitare», menziona le sue difficoltà interpersonali, riportando le parole di suo fratello e socio in affari Kimbal Musk: «È un esperto quando si tratta di affari, ma il suo dono non è l'empatia con le persone».

Padre di sette figli, da poco separato dall’ultima compagna e mamma dell’ultimo nato, si è trovato anche coinvolto in accuse, a carico della sua azienda, da parte di lavoratori, per abusi razziali, molestie sessuali e cattive condizioni di lavoro.

Ma i suoi più intimi lo giustificano, come l’amico e collaboratore Antonio Gracias, che di lui ha detto: «È cresciuto in un ambiente difficile ed è nato con un cervello molto speciale. Il 99,9 per cento delle persone in quella situazione non ne esce».

Figlio di genitori separati, è cresciuto con un padre violento. Alla rivista Rolling Stones ha raccontato quanto pesantemente sia stato bullizzato dai compagni di scuola. Alla trasmissione statunitense Saturday Night Live ha raccontato di essere affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro autistico.

L’Arca di Noè futuristica

Oggi, con SpaceX, il suo obiettivo è quello di «rendere la vita multiplanetaria e consentire all'umanità di diventare una civiltà spaziale» come ha lui stesso affermato e «non perché sarebbe redditizio», ma perché sarebbe «eccitante». Così, mentre il contratto con la Nasa per riportare gli astronauti sulla Luna è stato già firmato, Elon Musk sta lavorando a come «costruire una città autosufficiente su Marte e portare lì gli animali e le creature della Terra. Una specie di futuristica arca di Noè».

