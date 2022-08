Si rafforzano i legami tra Russia e Cina anche dal punto di vista militare. Il ministro della Difesa cinese ha confermato oggi che truppe cinesi voleranno in Russia per prendere parte ad un ampia esercitazione militare.

L’esercitazione è prevista a Vostock nell’est del paese tra il 30 agosto e il 5 settembre, ed era già stata in parte annunciata da fonti dell’esercito russo, rimaneva però un incognita chi vi avrebbe partecipato e se si sarebbe veramente svolta con la Russia impegnata nella guerra in Ucraina.

Il ministro cinese annunciando la loro partecipazione ha anche affermato che vi prenderanno parte India, Bielorussia, Mongolia, Tagikistan e altri paesi. Ha però tenuto a sottolineare come questo impegno militare va considerato come «estraneo all'attuale situazione internazionale e regionale» e che l’esercitazione rientra in un accordo bilaterale stipulato dai due paesi.

Per la Cina «l'obiettivo è approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei paesi partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica tra le parti partecipanti e rafforzare la capacità di rispondere a varie minacce alla sicurezza».

I legami tra Mosca e Pechino

Non si tenevano esercitazioni di questo tipo dal 2018, anno in cui la Cina aveva partecipato per la prima volta. Intanto Pechino e Mosca, poco prima del 24 febbraio e dell’inizio dell’invasione in Ucraina, avevano firmato un accordo per una collaborazione “senza limiti” dimostrando il continuo rafforzamento di questo asse da quando Xi Jinping è presidente del gigante asiatico.

Secondo i vertici militari statunitensi però la Cina non avrebbe mai violato i patti di non fornire equipaggiamento militare alla Russia da utilizzare per la guerra in Ucraina.

L’esercitazione si svolgerà nel distretto militare orientale della Russia che comprende parte della Siberia e ha il suo quartier generale a Khabarovsk, vicino al confine cinese.

