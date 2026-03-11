L'accusa si riferisce a quando l’ad era alla guida della casa di produzione One More Pictures da lei stessa fondata, incarico che ha mantenuto al giugno del 2024

L'amministratrice delegata di Cinecittà, Manuela Cacciamani, è indagata dalla procura di Roma per truffa in un filone dell'indagine sui finanziamenti pubblici a film e serie tv.

L'accusa, rivelata da Repubblica e confermata da fonti investigative a Domani, si riferisce a quando Cacciamani era alla guida della casa di produzione One More Pictures da lei stessa fondata, incarico che ha mantenuto al giugno del 2024 quando è stata nominata ad di Cinecittà, la Spa controllata dal ministero dell'Economia.

Lo scorso agosto, su indicazioni dei pm romani, il Nucleo di polizia valutaria delle Fiamme Gialle aveva acquisito documenti relativi ai finanziamenti e agli incentivi pubblici ricevuti da alcune produzioni riconducibili alla One More Pictures. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero anche una serie di affidamenti sopra soglia ottenuti dalla One more pictures.

Ieri gli uomini della Gdf hanno inoltre fatto un nuovo blitz nella sede di Cinecittà, ma gli atti acquisiti riguardano un altro filone d’indagine: il tax credit e i rapporti commerciali con The Apartment, società di produzione controllata da Fremantle.

