Nuovo blitz della Guardia di Finanza negli uffici di Cinecittà.

Le Fiamme Gialle avevano fatto ingresso negli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film a ottobre scorso. E stamattina la Gdf sta acquisendo ulteriore documentazione relativa alla produzione di alcune pellicole. In particolare quelle targate The Apartment, società controllata di Fremantle.

A ottobre scorso, come detto, i finanzieri avevano acquisto atti relativi al tax credit, nell’ambito dell’inchiesta della procura capitolina sul sistema di finanziamenti ottenuti da molteplici società cinematografiche. Sempre ad ottobre oltre che a Cinecittà, la Gdf aveva bussato anche alla porta della Fremantle.

Sotto la lente dei pm, che indagano sul sistema di finanziamenti nel mondo del cinema, erano finiti film come L’immensità (2022) di Emanuele Crialese, Siccità (2022) di Paolo Virzì, Finalmente l’alba (2023) di Saverio Costanzo. Gli investigatori avevano chiesto di fornire una serie di atti, quelli riguardanti il tax credit, cioè la procedura che consente alle produzioni cinematografiche di recuperare parte delle spese sostenute. Anche questa mattina, apprende Domani, si starebbe procedendo all’acquisizione di ulteriore documentazione relativa anche a Fremantle. E più in particolare alla sua controllata: The Apartment pictures.

© Riproduzione riservata