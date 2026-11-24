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L’impressione è che tra i membri di maggioranza della commissione parlamentare antimafia prevalga un grande senso di imbarazzo. «Non abbiamo percepito quella tracotanza di un tempo, quella baldanza che di solito contrassegna la presidente Chiara Colosimo nel corso delle riunioni a San Macuto», dicono le opposizioni. Che ieri hanno partecipato alla prima seduta della commissione dopo il suicidio di Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia indagato eccellente dalla procura di Caltanissetta per p