Consulenze e telemedicina. Quei sospetti dei pm su Botti

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Se fosse un film, il titolo più calzante sarebbe “Tutti gli uomini del ministro”. Inteso Guido Crosetto, capo della Difesa. Alcuni dei suoi amici (alcuni non più così intimi, dice lui) sono al centro di intese verifiche della procura di Roma. È il caso di Carmine Saladino, fondatore del colosso della Cybersicurezza Maticmind, indagato nell’ambito dell’indagine sui fondi riservati dei servizi segreti, una storia che ruota attorno al principale protagonista sotto accusa: quel Giuseppe Del Deo, num