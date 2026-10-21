«Massima solidarietà agli agricoltori e produttori italiani». Così Coop in un comunicato di fronte alla situazione degli autotrasportatori che da giorni sono in presidio e stanno bloccando le strade in Italia contro il caro carburanti. «Ci impegniamo sin da ora a non sostituire i prodotti mancanti con acquisti dall’estero, fatti salvi ovviamente quei prodotti la cui origine è di norma estera», scrive Coop, chiedendo, «qualora sarà necessario, anche ai nostri soci e consumatori un piccolo sacrificio per dare un segnale alle categorie produttive del nostro paese maggiormente sotto pressione e per non piegarci alla logica del business ad ogni costo».

La situazione negli approvvigionamenti sta peggiorando, soprattutto per quanto riguarda alcune filiere, ma non significa che gli scaffali a oggi non dispongano della merce. Il rischio per Coop è per i prossimi giorni se il blocco sarà protratto. Ma invita a non piegarsi alla logica del business ad ogni costo.

Italia

I tir del Sud spaccano l’Italia: il caro gasolio piega i “piccoli”

Stefano Iannaccone
I tir del Sud spaccano l’Italia: il caro gasolio piega i “piccoli”
I tir del Sud spaccano l’Italia: il caro gasolio piega i “piccoli”

«Per quanto riguarda la nostra rete di punti vendita, la situazione degli approvvigionamenti di merci deperibili (in particolar modo alcune filiere ortofrutticole come uva, clementine, limoni e alcuni ortaggi) è potenzialmente critica, ma non drammatica», continua Coop, precisando che fino a oggi la situazione nel del Sud Italia non ha avuto lo stesso impatto nei punti vendita al Centro e al Nord. 

Ma «stiamo esaurendo le poche scorte nei magazzini di negozio – segnala – «in una situazione così fluida ci sono rotte logistiche maggiormente coinvolte e aree territoriali dove si registrano già ora maggiori tensioni come il caso del Friuli».

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