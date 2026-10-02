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Corruzione a Palermo, perquisito Gaetano Armao. I pm chiedono l’arresto del marito dell’ex zarina Bartolozzi

Enrica Riera
02 ottobre 2026 • 11:11Aggiornato, 02 ottobre 2026 • 12:37
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L’indagine è condotta dalla squadra mobile del capoluogo siciliano. Ecco chi sono gli altri perquisiti per cui la procura guidata da Maurizio De Lucia ha chiesto una serie di misure cautelari

Perquisizioni in casa e negli studi di Gaetano Armao, di cui la procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, chiede l’arresto. L’avvocato ed ex vicepresidente della Regione Siciliana, nonchè marito dell’ex zarina di via Arenula Giusi Bartolozzi, è finito sotto inchiesta per corruzione. La procura ha disposto le perquisizioni tra Palermo e Roma degli studi e delle sue abitazioni nell’ambito dell’indagine condotta dalla Squadra mobile col fine di non disperdere le prove. Il reato contestato

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.