Corruzione a Palermo, perquisito Gaetano Armao. I pm chiedono l’arresto del marito dell’ex zarina Bartolozzi

L’indagine è condotta dalla squadra mobile del capoluogo siciliano. Ecco chi sono gli altri perquisiti per cui la procura guidata da Maurizio De Lucia ha chiesto una serie di misure cautelari

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Perquisizioni in casa e negli studi di Gaetano Armao, di cui la procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, chiede l’arresto. L’avvocato ed ex vicepresidente della Regione Siciliana, nonchè marito dell’ex zarina di via Arenula Giusi Bartolozzi, è finito sotto inchiesta per corruzione. La procura ha disposto le perquisizioni tra Palermo e Roma degli studi e delle sue abitazioni nell’ambito dell’indagine condotta dalla Squadra mobile col fine di non disperdere le prove. Il reato contestato