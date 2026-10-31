Cortei pacifici, schedature a raffica. Così la destra punisce il dissenso

Dopo lo sciopero generale, arriva il bilancio. Identificazioni preventive e denunce per blocco stradale e travisamento. I legali: «Intimidazioni su chi manifesta senza violenza». Minacce di sanzioni per la consegna dei documenti e altre segnalazioni
«No al riarmo», urla uno studente al Circo Massimo a Roma mentre, col resto del corteo, sta raggiungendo il punto di ritrovo da cui prenderà avvio lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. È venerdì e a quell’urlo che si propaga davanti al Villaggio della Difesa non seguiranno azioni violente da parte dei manifestanti. Più tardi una ballerina incappucciata danzerà davanti ai poliziotti schierati a protezione del ministero dell’Istruzione, mentre a Milano le mamme sfileranno insieme ai