60 perquisizioni contro «chi ha incitato alle violenze in chat»

Cortei pacifici, schedature a raffica. Così la destra punisce il dissenso

Enrica Riera
31 ottobre 2026 • 19:47Aggiornato, 31 ottobre 2026 • 19:59
Segui Domani su Google

Dopo lo sciopero generale, arriva il bilancio. Identificazioni preventive e denunce per blocco stradale e travisamento. I legali: «Intimidazioni su chi manifesta senza violenza». Minacce di sanzioni per la consegna dei documenti e altre segnalazioni

«No al riarmo», urla uno studente al Circo Massimo a Roma mentre, col resto del corteo, sta raggiungendo il punto di ritrovo da cui prenderà avvio lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. È venerdì e a quell’urlo che si propaga davanti al Villaggio della Difesa non seguiranno azioni violente da parte dei manifestanti. Più tardi una ballerina incappucciata danzerà davanti ai poliziotti schierati a protezione del ministero dell’Istruzione, mentre a Milano le mamme sfileranno insieme ai

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.