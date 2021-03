Durante il suo discorso, il nuovo premier Mario Draghi ha annunciato in conferenza stampa una nuova stretta su tutto il territorio nazionale a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Ecco cosa si potrà fare e non fare in zona rossa e arancione a partire da lunedì 15 marzo.

Zona rossa

Spostamenti: sono vietati tutti i gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune in qualsiasi orario, salvo per motivi di lavoro, salute e necessità. Vietati gli spostamenti tra regioni e tra comuni diversi.

Attività: resteranno chiusi bar e ristoranti, sette giorni su sette. Sarà consentito l’asporto fino alle ore 22. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio. Resteranno chiusi tutti i negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e necessità. Resteranno aperti edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I centri estetici, invece, saranno chiusi. Sono chiusi inoltre, musei, teatri, cinema, palestre, sale scommesse e bingo.

Scuole: resteranno chiuse tutte le scuole di ordine e grado, incluse le università. Rimarranno aperte solo le scuole dell’infanzia, le elementari e la prima medie.

Sport: sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip. Consentita l’attività motoria all’aperto e nei pressi della propria abitazione, oltre che in forma autonoma.

Zona arancione

Spostamenti: è vietato circolare dalle ore 22 alle orre 5, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione e da un comune all’altro all’interno della propria regione. Si raccomanda, comunque, di evitare spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune.

Attività: resteranno chiusi bar e ristoranti, sette giorni su sette. Sarà consentito l’asporto fino alle ore 22. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, salvo le farmacie, i supermercati, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiuse sale scommesse e bingo. Chiusura di musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine. Restanno aperti, invece, i circoli sportivi.

Scuola: didattica a distanza per le scuole superiori, a eccezione degli studenti con disabilità e in caso di utilizzo di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie. Chiuse le università, salvo per le matricole e l’uso dei laboratori.

Trasporti: riduzione del 50 per cento dei mezzi di trasporto, salvo i mezzi impiegati per gli spostamenti scolastici.

