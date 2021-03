Oggi il governo annuncerà una serie di nuove misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19 che, ancora una volta, minaccia di andare fuori controllo.

Alle 15, il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà al paese da un centro vaccinale. Spiegherà cosa sta succedendo con il vaccino AstraZeneca (la sua cui somministrazione è stata cautelativamente sospesa in diversi paesi ), ma soprattutto annuncerà il contenuto del nuovo decreto legge elaborato negli ultimi i giorni.

Il decreto, di cui circolano bozze da questa mattina, dovrebbe introdurre una zona rossa nazionale nei giorni di Pasqua, il 3, 4 e 5 aprile. Inoltre, a partire dal 15 marzo e fino al 6 aprile, tutte le regioni che ancora sono in zona gialla saranno portate in arancione.

Bar e ristoranti, quindi, chiuderanno in tutto il paese e potranno fare solo servizi di consegna o asporto. Sarà possibile recarsi in visita da parenti e amici soltanto una volta al giorno, senza uscire dal territorio comunale (con eccezione dei piccoli comuni) e in un massimo di due adulti più eventuali disabili o minori a carico. Questa possibilità non è invece prevista per chi si trova in zona rossa.

Dopo il discorso di Draghi, l’Istituto superiore di sanità presenterà il suo bollettino settimanale e successivamente saranno comunicati gli spostamenti di fascia delle varie regioni (visto che da lunedì tutte saranno come minimo in arancione, gli spostamenti significativi saranno solo quelli in zona rossa).

Sulla base delle anticipazioni del bollettino, sembra che quasi tutte le regioni siano a rischio di zona rossa. Tra le altre, Lazio, Lombardia, Abruzzo e Veneto.

© Riproduzione riservata