Anche in Italia è arrivata la variante britannica del Covid-19. Lo ha riferito il ministero della Salute: «Il dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna».

La pericolosità della variante è data dal fatto che il virus si trasmetterebbe più rapidamente. Nella nota del ministero della Salute si legge ancora che il soggetto in questione è passato dall’aeroporto di Fiumicino: «Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute».

Nel pomeriggio il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che blocca tutti i voli da e per la Gran Bretagna, vieta l’ingresso in Italia a chi abbia transitato dalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni, e prevede per chi è già entrato nel paese l’obbligo di effettuare un tampone.

Il video di Rezza

Subito dopo l’annuncio, il ministero ha divulgato un video del responsabile della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che rassicura sulla variante che sta circolando a Londra e nel sud-est dell’Inghilterra, ma che già è stata riscontrata in altri paesi, e da ultimo in Italia: «Nonostante si ipotizzi che le mutazioni possano aumentare la trasmissibilità, non sembrano alterare nè l'aggressività clinica, nè la risposta ai vaccini».

© Riproduzione riservata