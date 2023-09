Continuano a salire i casi di Covid-19 in Italia. Secondo dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, nel periodo compreso tra il 7 e il 13 settembre, i casi sono saliti del 44 per cento arrivando a quota 30.777.

La scorsa settimana l’incidenza era di 36 casi ogni 100mila abitanti e i contagi avevano toccato quota 21.316. Secondo i dati del nuovo monitoraggio l’incidenza è salita a 52 casi per 100mila abitanti. Anche l’occupazione dei letti in area medica è passata dal 3 al 3,8 per cento con un totale di 2.378 ricoverati.

I ricoveri in terapia intensiva sono in lieve aumento e toccano lo 0,9 per cento rispetto allo 0,6 per cento della rilevazione precedente. Attualmente sono ricoverate 76 persone, contro le 49 dello scorso bollettino. Le regioni con i numeri più elevati sono il Veneto (83) e la Campania (68).

«In considerazione della situazione epidemiologica» si suggerisce di rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione delle persone fragili, si legge nel bollettino.





