Sono stati 468 i decessi e 165 i ricoveri nei reparti ordinari. A fronte di 1.397.245 tamponi – molecolari e antigenici –effettuati, il tasso di positività è oggi del 13,36 per cento. Martedì scorso era del 14,31 per cento, e i tamponi erano stati 1.481.349

