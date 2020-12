L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sarebbe pronta ad autorizzare il vaccino contro il Covid-19 messo a punto da Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo riporta il tabloid tedesco Bild, citando fonti della Commissione europea e del governo tedesco. Se il farmaco contro il Coronavirus venisse approvato dall'agenzia europea per i medicinali il 23 dicembre, le vaccinazioni in Germania potrebbero iniziare entro l'anno.

Tra le date prese in considerazone, secondo Bild, c'è quella del 26 dicembre. L'Ema aveva programmato la riunione per la valutazione del farmaco il 29 dicembre. Del resto, che ci sia una certa fretta nell’iniziare a somministrare le prime dosi di vaccino ai cittadini più deboli ormai è indubbio. Soprattutto considerando che altri paesi, come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Bahrein, Arabia Saudita e Messico, hanno già iniziato la distribuzione.

In mattinata era arrivato anche l’appello del ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, che aveva chiesto all’Ema di accelerare le pratiche per la distribuzione del siero: «Il mio auspicio – ha detto – è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer-Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei paesi dell’Unione Europea».

