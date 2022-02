Da lunedì solo le Marche cambieranno fascia e andranno in zona arancione, mentre il resto d’Italia non subirà modifiche. Il cambio dovrebbe essere deciso con un’ordinanza del ministero della Salute in arrivo nelle prossime ore.

Il vicepresidente della regione Marche e assessore alle attività produttive, Miro Carloni, ha definito la decisione del governo uno «schiaffo all’impegno dei marchigiani, alla serietà con cui hanno fatto i vaccini e cercato di autogestirsi per raggiungere il massimo livello di sicurezza» e ha aggiunto: «se è vero che non cambia nulla» il passaggio «genera una situazione di paura che impatta sui consumi e su attività economiche che sono già disperate».

Tutte le regioni hanno chiesto al governo di abolire il sistema delle fasce e Carloni evidenzia l’importanza della richiesta, perché «il momento della normalizzazione non si concilia più con questo sistema». Già oggi, però, il sistema a colori è svuotato di significato e con l’eccezione della zona rossa, tutte le fasce di colore prevedono le stesse restrizioni.

I casi di Covid-19 sono in diminuzione su tutto il territorio nazionale. A dirlo è il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. L’incidenza di questa settimana è pari a 1.362 su 100mila abitanti, contro 1.823 su 100mila della settimana scorsa. Solo le Marche e Bolzano hanno registrato un’incidenza superiore a 2mila su 100mila abitanti, come riportato dall’Ansa. In calo anche il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti di area non critica.

© Riproduzione riservata