Oggi in tutta Italia sono state organizzate iniziative in memoria delle vittime della pandemia: bandiere a mezz’asta, minuti di raccoglimento, il tricolore proiettato sui palazzi delle istituzioni. La giornata, istituita dal parlamento, dà «l’occasione per ricordare i tanti che non ci sono più e, insieme, l’apporto di quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva, al funzionamento dei servizi essenziali», ha detto Mattarella, ricordando scienziati e ricercatori, medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della Protezione civile, militari e forze dell'ordine, volontari. Il presidente della Repubblica ha invitato a non «dimenticare la lezione di quanto è avvenuto».