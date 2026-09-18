L’Intervista

Cpr, il medico Cocco: «È un’intimidazione. I medici danno fastidio al sistema»

Marika Ikonomu
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18 settembre 2026 • 20:43

L’infettivologo indagato nell’inchiesta sui certificati di idoneità ai migranti. «I sanitari rispondono a imperativi deontologici ed etici. I Cpr sono luoghi patogeni»

Nicola Cocco, infettivologo e membro della Società italiana di medicina delle migrazioni, è tra i 23 medici perquisiti mercoledì e tra i quattro indagati nell’inchiesta della procura di Ravenna con l’accusa di associazione a delinquere, che avrebbe l’obiettivo di bloccare gli ingressi nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), con presunti certificati falsi, delle persone di origine straniera. Ha passato due giorni in questura a Varese per adempimenti formali: «Mi hanno solo lasciato andare

Marika Ikonomu
Marika Ikonomu
Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali