Il Cpr che uccide, il processo che può cambiare il sistema

Il 33enne del Bangladesh è morto il 22 agosto 2022 senza che nessuno fosse informato. Lo ha scoperto il Garante in una visita. Intanto il Viminale riduce il diritto alla salute nei centri

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Per la morte di J.K. nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Roma il gip ha fissato l’udienza preliminare per il 4 febbraio. Dunque ora un giudice dovrà decidere se rinviare a giudizio i sei imputati. L’uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, è morto il 22 agosto 2022 per «insufficienza cardiorespiratoria acuta» nel silenzio delle istituzioni, che non hanno dato notizia a nessuno di un decesso nelle mani dello Stato. Nemmeno al Garante nazionale dei diritti delle persone private del