Nicole Bonvin Clivaz ha riconosciuto le responsabilità dell’amministrazione per la mancanza di controlli sul locale Le constellation. Bonvin Clivaz ha riconosciuto la gravità dell'assenza di scuse durante la conferenza stampa di alcuni giorni fa che aveva coinvolto i vertici del comune, ma nessuno ha intenzione di dimettersi

false false

Ancora scampoli di polemiche sul caso del disastro di Capodanno in Svizzera. La vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, ha chiesto perdono ai familiari delle vittime dell'incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, che non veniva controllato dalle autorità dal 2019. Le parole di Clivaz, giunte durante un'intervista alla radio elvetica Rts, sono arrivate dopo la polemica per le mancate scuse del sindaco Nicolas Feraud. Nessuno dei due, tuttavia, ha intenzione di dimettersi.

Venerdì sono scattati gli arresti per i gestori del locale, con Jacques Moretti in carcere e sua moglie Jessica ai domiciliari con braccialetto elettronico. Lo stesso giorno sono andate in scena la commemorazione di Martigny e la messa voluta dalla presidente del Consiglio a Roma. L'avvocato di Losanna Patrick Michod, che difende l'imprenditore francese assieme ai colleghi ginevrini Yael Hayat e Nicola Meier, è al lavoro sulla richiesta di scarcerazione al Tribunale per le misure cautelari. Entro lunedì mattina si è impegnato a presentare un dossier che dovrà dimostrare l'assenza del pericolo di fuga o, perlomeno, fornire le garanzie che la procura ha posto come condizione per l'attenuazione dello stato di detenzione.

La vicesindaca ha domandato perdono da parte del Comune «per quella tragica notte, per non aver fatto tutto nel modo corretto» e ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione comunale per l'assenza di controlli.

Le spiegazioni

«L’indagine ci dirà perché ci sono state queste mancanze. Oggi non abbiamo le risposte» ha continuato Clivaz. «Porgiamo le nostre scuse a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore, vogliamo sostenerle nel miglior modo possibile. Faremo tutto il possibile affinché ciò non si ripeta» ha proseguito Clivaz, che ha riconosciuto la gravità dell'assenza di scuse durante la conferenza stampa di alcuni giorni fa che aveva coinvolto i vertici del comune. «Oggi è necessario esprimerle. Sotto il fuoco dell’azione si è impacciati» ha detto ancora Clivaz, «non è comune vivere una situazione simile. Ci è voluto davvero molto coraggio per affrontarla e ce ne servirà ancora».

Nessuna prospettiva di dimissioni: «Ora abbiamo recuperato tutto dagli archivi e abbiamo cercato di comprendere al meglio, abbiamo consegnato tutti i documenti, dobbiamo capire che in qualche ora abbiamo dovuto ricostruire sessant’anni di storia e credo che l'abbiamo fatto con serietà e con la volontà di essere trasparenti». Per la vice-sindaca «per ora non si pone la questione delle dimissioni».

© Riproduzione riservata