È arrivato l’arresto per Jacques Moretti, titolare insieme alla moglie del locale di Crans-Montana teatro della strage di capodanno. Un provvedimento che arriva dopo giorni di pressioni e interrogativi da parte dei familiari delle vittime, che chiedevano un segnale concreto alla procura vallesena. Moretti, sentito questa mattina insieme alla moglie Jessica dagli inquirenti, è stato posto in custodia cautelare in carcere per potenziale rischio di fuga. L’inchiesta entra nel vivo anche sul fronte italiano, tra autopsie e accertamenti per fare piena luce sulle responsabilità.

L’inchiesta italiana

Sul versante italiano l’inchiesta, aperta giovedì dalla procura di Roma, è subito entrata nel vivo. I pm capitolini hanno delegato la procura di Milano a disporre le autopsie sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due sedicenni milanesi morti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Gli esami autoptici non erano infatti stati svolti dalle autorità svizzere prima dei funerali e spetterà dunque procuratore al procuratore Marcello Viola e al pm Carlo Scalas fissare nelle prossime ore la data degli accertamenti, che non inizieranno comunque prima della prossima settimana.

Analoga delega è arrivata alle procure di Bologna e Genova, per consentire esami medico-legali sui corpi di Giovanni Tamburi e Emanuele Galeppini. Proprio sulle cause della morte di quest’ultimo, nei giorni scorsi, erano emerse perplessità dopo la denuncia del suo legale che aveva sottolineato come il corpo di Emanuele non presentasse segni di ustione.

In questo quadro, dalla politica arriva un sempre maggior interesse sulla vicenda da parte dell’esecutivo. Nel corso della conferenza stampa di inizio anno di ieri a Roma, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato che l’Avvocatura dello Stato, su mandato di palazzo Chigi, si è messa in contatto sia con la procura elvetica sia con quella romana per seguire passo dopo passo le indagini, assicurando la piena disponibilità del governo a fornire alle famiglie delle vittime tutta l’assistenza necessaria affinché possano ottenere verità e giustizia.

«Quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia – ha detto Meloni – è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili, responsabilità devono essere individuate e perseguite».

Intanto le famiglie delle vittime italiane stanno valutando la possibilità di avere un unico avvocato che li possa rappresentare in Svizzera. «Visto che il processo principale si terrà lì – ha spiegato Umberto Marcucci, il padre di uno dei feriti attualmente ricoverati al Niguarda di Milano – ci stiamo coordinando con gli altri genitori e stiamo cercando un avvocato in Svizzera».

Il versante svizzero

La giornata si è aperta invece con l’arrivo a Sion dei coniugi Moretti, i due titolari del locale e al momento unici indagati per il rogo, per il primo interrogatorio da parte delle autorità. I due erano già stati sentiti dalla procura nei giorni immediatamente successivi all’incendio del locale ma solo in qualità di testimoni e il loro mancato ascolto da indagati aveva sollevato perplessità nei giorni scorsi. Dopo l’interrogatorio, è arrivato il provvedimento di arresto per Jacques Moretti.

Durante l’interrogatorio, a cui hanno partecipato anche i legali di alcune delle vittime svizzere, non si sarebbe però discusso della catena di eventi che ha portato alla morte di 40 persone la notte di capodanno ma le domande si sarebbero concentrate invece sulla situazione patrimoniale e personale dei due. «Ci aspettiamo che le famiglie possano ottenere delle risposte ed essere prese in considerazione, e che tutte le responsabilità, dalla A alla Z, vengano accertate», ha dichiarato Romain Jordan, legale di diversi familiari di vittime svizzere.

All’uscita dall’interrogatorio, Jessica Moretti, a cui è stata applicata una misura alternativa, ha detto ai microfoni dei giornalisti: «Chiedo scusa, nel nostro locale è avvenuta una tragedia terribile. Non avremmo mai potuto immaginarlo. Non penso ad altro che alle vittime».

E in mattinata è arrivata anche una parziale ammissione anche da parte delle autorità del Canton vallese. Il capo dell’Ufficio vallesano della difesa contro gli incendi, Philipp Hildbrand, ha affermato di non aver mai ricevuto nessun rapporto sul locale dei Moretti negli ultimi anni. «Partiamo dal principio – ha detto giustificando la mancanza di documentazione – che in assenza di segnalazioni sia tutto a posto. Questa vicenda forse indica che i comuni non riescono a svolgere controlli, e potrebbe non essere un caso isolato».

