Già la scorsa settimana gli Stati Uniti avevano messo in stato di massima allerta 8.500 soldati, per rispondere a una eventuale aggressione russa. La Casa Bianca aveva reso noto che il presidente Joe Biden e i leader dei paesi alleati, tra cui Mario Draghi, si erano sentiti per discutere «sforzi congiunti per scoraggiare un’ulteriore aggressione russa, come i preparativi per imporre gravi costi economici alla Russia e rafforzare la sicurezza sul fianco orientale». Questo, fermo restando «il desiderio condiviso di una soluzione diplomatica alle attuali tensioni».