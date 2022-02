L’agenzia russa Tass, riporta che Vladimir Putinha ha affermato che Mosca continuerà a «garantire forniture stabili di gas all'Italia». Il Cremlino ha fatto sapere che Putin ha anche espresso soddisfazione per i risultati del suo incontro in videoconferenza con i principali imprenditori italiani. Inoltre, ha aggiunto che «i leader hanno concordato di continuare il dialogo per sviluppare relazioni russo-italiane reciprocamente vantaggiose».