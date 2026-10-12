Il giallo dell’appalto milionario: tensione tra Crosetto e Masiello

I pm non hanno trovato riscontri alla denuncia fatta dall’imprenditore Zarghetta su sollecitazione del ministro. Masiello dal capo di Defcomm su «indicazione» del meloniano, che «incontrò chi si occupava della commessa»
La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione (parziale) dell’inchiesta sui contratti milionari dell’Esercito per regolamentare la realizzazione della Bolla tattica multidominio, una sofisticata tecnologia che serve a fronteggiare le minacce di possibili guerre. L’indagine, riguardante un presunto sistema fatto di favori e corruzione tra imprenditori e alti militari, è stata avviata a seguito della denuncia del titolare della Defcomm srl, Federico Zarghetta, che era stato «estromesso» dall’affar