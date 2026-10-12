Il giallo dell’appalto milionario: tensione tra Crosetto e Masiello

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La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione (parziale) dell’inchiesta sui contratti milionari dell’Esercito per regolamentare la realizzazione della Bolla tattica multidominio, una sofisticata tecnologia che serve a fronteggiare le minacce di possibili guerre. L’indagine, riguardante un presunto sistema fatto di favori e corruzione tra imprenditori e alti militari, è stata avviata a seguito della denuncia del titolare della Defcomm srl, Federico Zarghetta, che era stato «estromesso» dall’affar