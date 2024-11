«Chiediamo trasparenza e informazioni alla giunta Cirio sulla vicenda dei cosiddetti spioni». Dopo l’inchiesta di Domani sui server del Csi, si attiva il gruppo dei consiglieri regionali piemontesi del Pd.

In una nota i consiglieri regionali dem Daniele Valle, vicepresidente della commissione Sanità, e Gianna Pentenero, capogruppo, commentano «le infiltrazioni illegali sui server del Csi, emerse da un'inchiesta giornalistica pubblicata ieri». «Abbiamo appreso dagli organi di informazione, in particolare dal quotidiano Domani, che i carabinieri di Varese stanno indagando sui cosiddetti spioni e su infiltrazioni nei datacenter di corso Unione Sovietica 216. Stralci delle informative dei carabinieri riportati dal quotidiano riferiscono di persone legate all'organizzazione che potevano accedere direttamente ai dati conservati dal Csi. Il più grande datacenter d'Italia, che custodisce molte informazioni sulla pubblica amministrazione, non può e non deve rimanere al centro di polemiche».

«Vogliamo preservare - concludono - uno degli asset più importanti della Regione Piemonte, proprietaria per oltre il 19 per cento del consorzio, chiedendo al presidente Cirio di riferire al consiglio quali informazioni abbia in merito e come intenda procedere per tutelarsi nei confronti delle persone che hanno commesso atti illeciti sui server del Csi. Occorre massima attenzione alla cybersicurezza».

