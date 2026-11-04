Cyberattacchi nei supermercati, tutti i dubbi sulle rivendicazioni dei gruppi filo-russi

Sono stati davvero NoName057(16) e Z-Pentest a prendere di mira, nei giorni scorsi, le celle frigorifere dei supermercati d’Europa, Italia compresa? I due gruppi di hacker hanno rivendicato l’azione in un video. Ma, in base a quanto apprende Domani, chi investiga sul caso ha molte perplessità. Ecco i motivi

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Una rivendicazione che sembrerebbe non trovare riscontro. Sono stati davvero NoName057(16) e Z-Pentest ad attaccare nei giorni scorsi le celle frigorifere dei supermercati d’Europa, Italia compresa? Oggi i due gruppi di hacker filo-russi hanno dichiarato in un video di essere responsabili dell’azione. Ma, in base a quanto apprende Domani, chi investiga sul caso ha molti dubbi. «Per NoName057(16) e Z-Pentest non sarebbe una novità colpire i sistemi di refrigerazione industriale e commerciale. Tu