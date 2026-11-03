Dalle fake news a David Rossi. La caccia alle streghe del “pasticcione” Vinci

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«C’è stato il morto?». «Chi è rimasto ferito?». «Quante persone sono coinvolte?». Quel giorno di febbraio di sette anni fa il centralino del comando dei carabinieri di una piccola frazione di Reggio Emilia non smetteva di squillare. A Cella, poco più di 3mila abitanti, si era diffusa una voce: in una nota pizzeria del paese, poco abituato ai fatti di sangue, c’era stata una sparatoria. Tuttavia era un allarme infondato, smentito dalle forze dell’ordine dopo aver inviato sul posto due volanti. Si