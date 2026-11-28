Del gruppo che ha gestito il pentito Contorno hanno fatto parte anche Pansa e Manganelli. Entrambi, come lo Squalo, sono stati capi della polizia. Le ipotesi fondate sulla tesi Genchi

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«È un dovere morale fare un saluto a un uomo con cui ho collaborato, che mi ha rispettato. Io lo rispetto». Così ha parlato il generale di divisione Mario Mori, ex comandante dei carabinieri del Ros e direttore dei servizi segreti nel terzo governo Berlusconi. Una dichiarazione, la sua, rilasciata ai cronisti davanti alla Scuola di polizia del quartiere Flaminio a Roma dove sabato 28 novembre è stata allestita la camera ardente di Giovanni De Gennaro, ex capo della polizia, morto suicida all’età