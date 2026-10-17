Delmastro, Mulè e Mps. Le chat degli intoccabili che frenano le indagini

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Ci sono le chat di Andrea Delmastro Delle Vedove, quelle di Giorgio Mulè e poi di altri politici. Politici che, al pari dell’ex sottosegretario alla Giustizia e del vicepresidente della Camera, non sono indagati, ma i cui nomi affiorano nelle carte di una e più inchieste giudiziarie. A causa delle loro prerogative, molte indagini rischiano di essere frenate, con la tutela del parlamentare di turno che prevale rispetto all’accertamento della verità su reati commessi da altri. Succede soprattutto