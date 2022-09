Almeno dieci persone sono state uccise e altre 15 ferite in una serie di accoltellamenti avvenuti in una regione remote abitata soprattutto da indigeni. La polizia sta cercando due sospetti di 30 e 31

Almeno dieci persone sono state uccise e altre quindici ferite in una serie di accoltellamenti nei remoti territori del Saskatchewan, in Canada. La polizia dà la caccia a due sospetti di 30 e 31 anni, ma non ha fornito informazioni sulle possibili ragioni dell’attacco. I due uomini sono Damien Sanderson e Myles Sanderson e sono abitanti della locale comunità.

Le vittime sono state accoltellate in 13 località diverse e secondo la polizia alcune sono state prese di mira, mentre altre sono state colpite per motivi casuali. Si tratta di uno dei peggiori atti di violenza commessi recentemente in Canada e il primo ministro Justin Trudeau ha detto di avere «il cuore spezzato».

