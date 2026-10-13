l’inchiesta sulla gara dell’esercito da 49 milioni

Difesa, appalti e sospetti. «Prendiamo la spa di Zarghetta, è imposta dall’alto»

Enrica Riera
13 ottobre 2026 • 07:00
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«I legami politici» dell’imprenditore spinto a denunciare. Il ministro Crosetto: «Un dovere farlo». Il consigliere Miorotti vicino ai servizi

C’è un’indagine a Roma su un appalto da 49 milioni dell’Esercito che è ormai alle fasi conclusive e continua a preoccupare i vertici del ministero della Difesa. Per gran parte del fascicolo, i pm hanno chiesto l’archiviazione, mentre per un filone stanno ancora indagando. L’inchiesta riguarda la gara relativa a una sofisticata tecnologia in grado di frenare le possibili minacce di guerra. Al centro dei sospetti iniziali c’è la società abruzzese Tekné, leader nel comparto. Le verifiche sono scatu

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.