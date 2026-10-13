Difesa, appalti e sospetti. «Prendiamo la spa di Zarghetta, è imposta dall’alto»

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C’è un’indagine a Roma su un appalto da 49 milioni dell’Esercito che è ormai alle fasi conclusive e continua a preoccupare i vertici del ministero della Difesa. Per gran parte del fascicolo, i pm hanno chiesto l’archiviazione, mentre per un filone stanno ancora indagando. L’inchiesta riguarda la gara relativa a una sofisticata tecnologia in grado di frenare le possibili minacce di guerra. Al centro dei sospetti iniziali c’è la società abruzzese Tekné, leader nel comparto. Le verifiche sono scatu