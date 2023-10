L’annuncio dei premi Nobel per la chimica si terrà oggi alle 11.45 dall’Accademia reale svedese delle scienze. Tra i vincitori delle passate edizioni c’è un solo italiano, Giulio Natta. E, dietro ai vincitori, a volte si sono nascoste storie di scienziate a cui non è stato dato il giusto rilievo, come Rosalind Franklin

Il premio Nobel per la chimica sarà assegnato oggi alle 11.45. Anche se sembra un riconoscimento lontano dalla vita di tutti i giorni, ha invece aspetti che ci riguardano da molto vicino, come dimostra un aneddoto.

Sugli schermi in bianco e nero della Rai degli anni Sessanta andava in onda una pubblicità in cui, durante Carosello, il comico Gino Bramieri si rivolgeva alle casalinghe italiane dicendo: «E mo’? E mo’? Moplen». Il Moplen è il marchio di una materia plastica, il polipropilene isotattico, descritto nello spot come «leggero, resistente, inconfondibile».

Dietro al Moplen c’erano le scoperte di due premi Nobel per la chimica nel 1963, Karl Waldemar Ziegler e Giulio Natta. Il chimico tedesco Ziegler è stato l’inventore di un catalizzatore in grado di sintetizzare il polietilene. E proprio su questa scoperta si sono basati i lavori di Natta – l’unico premio Nobel per la chimica italiano – che il 10 marzo 1954 ha scritto sul suo quaderno di laboratorio: «Scoperto il polipropilene».

Il successo di questo materiale fu enorme, ancora oggi è una delle materie plastiche più comuni. Con il polipropilene isotattico si iniziarono a realizzare pellicole come il cellophane, utensili e contenitori da cucina. Le varie tipologie di polipropilene hanno poi trovato applicazione in vari settori, da quello automobilistico all’edilizia, passando per le fibre di alcuni tessuti e apparecchiature scientifiche.

La chimica per Alfred Nobel

«L’interesse sarà diviso in cinque parti uguali, che saranno ripartite come segue: (...) una parte alla persona che avrà realizzato la scoperta o il miglioramento chimico più importante», aveva scritto Alfred Bernhard Nobel nel suo testamento.

La chimica è stata una parte fondamentale della vita di Nobel, per questo lo scienziato le ha dedicato il secondo settore del premio da lui istituito nel 1895. Il primo Nobel per la chimica, nel 1901, è stato conferito a Jacobus Henricus van ‘t Hoff, il fondatore della moderna chimica fisica.

Il più giovane vincitore dal 1901 è stato Frédéric Joliot-Curie nel 1935, all’età di 35 anni. Fu premiato insieme alla moglie Irène Curie, figlia dei fisici Marie e Pierre Curie. Il più anziano, invece, è stato John Bannister Goodenough, che l’ha ricevuto per gli studi sullo sviluppo delle batterie agli ioni di litio all’età di 97 anni.

I vincitori del 2022

L’anno scorso il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a Carolyn Ruth Bertozzi, Morten Meldal e Karl Barry Sharpless per lo sviluppo della click chemistry (chimica a scatto) e della chimica bioortogonale. La click chemistry è un approccio chimico minimalistico che ha semplificato la produzione di molecole e biomolecole rendendola un processo efficace ed economico.

Questo metodo, inventato da Sharpless e Meldal, non prevedeva l’applicazione sugli esseri umani, fino a quando non arrivò Bertozzi, che ha utilizzato la click chemistry sugli organismi viventi senza interferire con le loro funzioni fisiologiche.

Queste scoperte hanno trovato e troveranno applicazione in numerosi ambiti, un esempio è la ricerca medica. Una prospettiva di particolare interesse e rilevanza scientifica è quella relativa ai trattamenti che potrebbero essere messi a punto in ambito oncologico.

Le scienziate e i premi per la chimica

Il 4,23 per cento del totale dei premi Nobel per la chimica è stato assegnato a scienziate. Otto su 189 premi. Tra queste ci sono: Marie Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada Yonath (2009), Frances Hamilton-Arnold (2018), Emmanuelle Charpentier (2020), Jennifer Doudna (2020) e Carolyn Bertozzi (2022).

Ci sono poi storie di donne che non hanno mai ricevuto il riconoscimento ma, per la portata storica della loro scoperta, l’avrebbero meritato. La scienziata Rosalind Franklin ha avuto un ruolo fondamentale nello studio del dna e, a differenza di James Watson e Francis Crick – gli scienziati che ufficialmente hanno scoperto la doppia elica del genoma umano – non ha mai vinto un premio Nobel.

In aggiunta, non le è mai stato dato alcun riconoscimento per la sua scoperta. Franklin, in seguito a molte ricerche, era riuscita a fotografare la doppia elica del dna, che aiutò la costruzione del modello a Watson e Crick.

Un po’ a causa della morte prematura della scienziata (a 37 anni per un cancro alle ovaie), un po’ perché non è stata menzionata nelle ricerche dei due scienziati, la sua figura è stata per anni dimenticata. E solo recentemente ha ricevuto l’importanza storica degna della scoperta.

E quest’anno?

L’annuncio dei premi Nobel per la chimica 2023 sarà oggi alle 11.45 dall’Accademia reale svedese delle scienze. La cerimonia di assegnazione del premio si svolgerà poi il 10 dicembre a Stoccolma.

Le regole della Fondazione Nobel impediscono la divulgazione dei nomi dei candidati per 50 anni, quindi i pronostici che si avanzano sono unicamente supposizioni.

Clarivate analytics, una società statunitense che si occupa di analisi dei dati focalizzandosi in particolare sulla ricerca scientifica e accademica, tutti gli anni ipotizza i vincitori dei Nobel in base al numero di citazioni dei paper scientifici perché, come si legge sul sito, «gli articoli di ricerca citati più di 2mila volte sono una rarità e rappresentano una piccola percentuale delle pubblicazioni complessive. Un record di citazioni eccezionalmente elevato è un segno dell’influenza di un ricercatore a livello di comunità».

I candidati secondo Clarivate analytics

Per quest’edizione tra la rosa dei candidati Clarivate analytics cita tre scoperte. Per la prima, relativa al lavoro sui circuiti genetici sintetici, sono stati indicati il bioingeniere James Joseph Collins, i biologi Michael Elowitz e Stanislas Leibler. Grazie alla progettazione artificiale dei circuiti genetici è possibile stabilire che le cellule svolgano nuovi compiti utili all’organismo.

La seconda invece riguarda un nuovo metodo per sequenziare il dna. Gli artefici di questa scoperta sono i chimici britannici Shankar Balasubramanian e David Klenerman. Il loro studio, già vincitore di uno dei riconoscimenti scientifici più prestigiosi al mondo, il Millennium technology prize, ha portato allo sviluppo del Next generation sequencing (tecnica del sequenziamento genetico in parallelo), che permette di decodificare il dna in tempi record, con ricadute su molti ambiti, dalla ricerca sui tumori agli studi sulla pandemia da Covid-19.

Al centro dell’ultimo studio c’è lo sviluppo di metodi alternativi di trasporto e somministrazione di farmaci e geni. Per questo lavoro Clarivate analytics indica il ricercatore giapponese Kazunori Kataoka, il biochimico russo Vladimir Petrovich Torchilin e la chimica statunitense Karen Wooley.

Anche il periodico Chemical & Engineering News riporta alcuni pronostici. Tra i favoriti potrebbero esserci gli scienziati che hanno studiato i vaccini a mRna, anche se lunedì Katalin Karikó e Drew Weissman hanno vinto il premio Nobel per la medicina con una ricerca nello stesso ambito.

Lo stesso risultato è stato individuato da Stuart Cantrill, direttore della casa editrice accademice Springer nature, che ha condotto un sondaggio su X, l’ex Twitter, secondo cui i vaccini a mRna conquistano il podio con il 44,5 per cento dei voti. I suoi sondaggi, secondo C&En, hanno previsto correttamente i vincitori tre volte negli ultimi cinque anni.

