Non solo il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e il co-fondatore di Mediterranea, Luca Casarini, a essere stato obiettivo di spionaggio con lo spyware Graphite dell’azienda israeliana Paragon solution c’è anche don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della Mediterranea Saving Humans.

Ferrari «è stato avvisato da Meta di essere l'obbiettivo di un sofisticato attacco sostenuto da entità governative non meglio identificate nel febbraio 2024», ha fatto sapere la stessa ong.

La notifica di minaccia ricevuta da don Mattia Ferrari, secondo quanto fa sapere Mediterranea, «è simile a quella pervenuta a Luca Casarini» ed è stata comunicata dalla società Meta «lo stesso giorno in cui è stata riferita a Casarini, ossia l'8 febbraio 2024».

Il report di Meta

Mediterranea cita anche i risultati del rapporto «Adversarial Threat Report» di Meta pubblicato nel febbraio 2024, nel quale l’azienda di Mark Zuckerberg ha riferito di aver individuato e tentato di contrastare le operazioni di alcuni spyware operanti nel settore della sorveglianza a pagamento che hanno preso di mira persone in tutto il mondo.

Meta ha rilevato le operazioni di spyware di otto aziende di Italia, Spagna ed Emirati Arabi Uniti, che forniscono le loro tecnologie alle autorità governative. Meta ha riferito di varie tecnologie, tra cui un malware in grado di effettuare operazioni per raccogliere e accedere alle informazioni del dispositivo, alla posizione, alle foto e ai contenuti multimediali, ai contatti, al calendario, alle e-mail, agli SMS, a Telegram, Skype, Viber, Facebook, Instagram, LinkedIn, Signal, WhatsApp, e operazioni per attivare le funzionalità di microfono, fotocamera e screenshot

Chi ha spiato?

Non è ancora chiaro chi siano stati i mandanti che hanno deciso di spiare giornalisti e attivisti. Media come il Guardian e Haaretz avevano affermato che la società aveva deciso di interrompere i contratti in essere con il governo italiano per presunti abusi nell’utilizzo del sistema.

Durante la sua udienza al Copasir, il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, ha ammesso che Graphite è utilizzato dai servizi segreti ma mai contro attivisti e giornalisti. Nei giorni scorsi, inoltre, alcuni organi di stampa avevano riportato la notizia secondo cui lo spyware di Paragon era in uso anche alla polizia penitenziaria.

In un question time alla Camera il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha detto: «Posso assicurare che nessun contratto è mai stato stipulato dal Dap o dalle dipendenti direzioni generali di Gruppo operativo mobile e Nucleo investigativo centrale con nessuna società privata. Le intercettazioni si fanno solo su autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Mai è stato stipulato nessun contratto con qualsivoglia società di qualsiasi tipo. Nessuna persona è mai stata intercettata da strutture finanziate dal ministero della Giustizia nel 2024 e nessuna mai intercettata dalla penitenziaria».

