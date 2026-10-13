Dopo Report c’è Mi manda Rai3, Presutti condurrà insieme a Ruffo: insorge la redazione

L’ex inviata di Ranucci si occuperà di un segmento della trasmissione. Ma la squadra ha dei dubbi. Malumori anche a Report: nel nuovo spot c’è un grande assente, Mottola. Che a Domani assicura: «Il motivo? Quel giorno non ero a Roma. Ma il clima è pesante»

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Non un’inviata, come lo era a Report. Ma conduttrice, come avrebbe dovuto esserlo per il programma di giornalismo investigativo di cui Sigfrido Ranucci non farà più parte. I vertici Rai hanno scelto Giulia Presutti come nuovo volto di Mi Manda Rai Tre: la giornalista condurrà la diretta del sabato mattina a partire dal 7 novembre, mentre lo storico volto della trasmissione, Federico Ruffo, penserà alla conduzione del venerdì sera e poi della domenica. Oggi la prima riunione della redazione alla